Karel Geraert fier de ses joueurs : "Je peux promettre qu’on va donner notre vie pour faire un bon match retour"

Karel Geraerts était un entraîneur heureux, mais aussi un entraîneur fier de son équipe suite au partage de l’Union Saint-Gilloise face au Bayer Leverkusen en quart de finale aller de l’Europa League. Et le comme promet déjà de tout donner pour le match retour.

"Pour commencer, on est tous très fiers. On n’a pas gagné, car les 10 dernières minutes, ça compte aussi. Mais on a vu de bonnes choses ce soir", explique Karel Geraerts au micro de Vincent Langendries après le partage face au Bayer Leverkusen.

Et d’ajouter : "On a eu le ballon et on a osé jouer, contre il faut le dire, une équipe qui joue très bien au foot. Ils sont dans une très bonne forme et ils ont gagné leurs sept derniers matches dont celui face au Bayern Munich. Mais on peut être fier de notre prestation ce soir."

Karel Geraerts voulait à nouveau souligner ce qui à ses yeux à fonctionner face aux Allemands : "Pour le match d’aujourd’hui, il y avait deux clés. La solidarité et surtout quand on a le ballon, il faut en faire quelque chose et les mettre en difficulté. Les joueurs ont bien trouvé l’équilibre entre défendre et jouer avec le ballon."

Le match retour, c’est déjà jeudi prochain. Et le T1 unioniste promet déjà une chose, ne rien regretter : "Je peux promettre qu’on va donner notre vie pour faire un bon match et une bonne prestation. On doit avoir l’ambition de passer. C’est dans une semaine, mais avant, il y a Seraing à domicile. On doit jouer avec fidélité et humilité. Et puis on s’amuse surtout", conclut Karel Geraerts.