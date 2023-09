Karabakh : victoire majeure de Bakou, les séparatistes déposent les armes

Les autorités azerbaïdjanaises – qui ont dit avoir eu recours à l'"artillerie", à des roquettes, à des drones d’attaque et à l’aviation – avaient déclenché mardi une opération "antiterroriste" au Nagorny-Karabakh, expliquant leur offensive par la mort de six personnes dans l’explosion de mines posées, affirmaient-elles, par des "saboteurs" arméniens.

Les séparatistes arméniens avaient annoncé pour leur part l’évacuation le même jour de plus de 7000 civils de seize localités, cependant que le contingent de la paix russe a évacué plus de 2000 civils des zones les plus dangereuses.

Craignant que cette reprise des hostilités ne déstabilise la région, la communauté internationale avait appelé à l’arrêt des affrontements armés.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avait ainsi exhorté mardi de New York, où est en cours l’assemblée générale de l’ONU, à "un arrêt immédiat des combats, à la désescalade et au respect plus strict du cessez-le-feu de 2020 et des principes du droit international humanitaire".

La Russie avait à son tour appelé, mercredi matin, à "cesser immédiatement l’effusion de sang", en particulier dans la population civile, et à "mettre un terme aux hostilités".

Des appels initialement ignorés par le président azerbaïdjanais, soutenu par son allié historique turc, qui avait affirmé dans la matinée que l’assaut de son armée ne prendrait fin que si les séparatistes arméniens "déposaient les armes".

Considéré comme une région centrale de son histoire par l’Arménie, le Nagorny-Karabakh avait proclamé son indépendance de l’Azerbaïdjan avec le soutien d’Erevan au moment de la dislocation de l’URSS. Après plusieurs années de violences interethniques, cette sécession avait provoqué une guerre ouverte responsable de la mort de quelque 30.000 personnes.