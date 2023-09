Karabakh : l'explosion du dépôt de carburant aurait fait 20 morts et plus de 280 blessés, selon les séparatistes

Lundi soir, les autorités séparatistes ont fait état de l’explosion d’un dépôt de carburant et demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. L'explosion aurait fait au moins 20 morts et plus de 280 blessés, ont annoncé mardi les autorités séparatistes arméniennes.

"Malheureusement, la vie de sept patients n'a pu être sauvée, ils sont morts à l'hôpital. Des dizaines de patients sont toujours dans un état critique. Treize corps non-identifiés ont été transférés au bureau d'expertise médico-légale", ont indiqué les autorités séparatistes dans un communiqué. Lundi soir, les autorités séparatistes avaient déjà averti que l'explosion avait fait plus de 200 blessés, et demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. "Les possibilités médicales (du Haut Karabakh) sont insuffisantes. Il faut que des avions médicalisés atterrissent au plus vite pour sauver des vies", avait appelé lundi soir le chargé des droits humains de la république autoproclamée, Gegham Stepanyan, sur les réseaux sociaux.

L'explosion est intervenue près d'une semaine après le lancement d'une offensive azerbaïdjanaise et la capitulation des séparatistes dans cette enclave disputée. Plus de 13.000 réfugiés fuyant le Haut Karabakh sont arrivés en Arménie, a indiqué mardi le gouvernement arménien. "Le gouvernement fournit un hébergement à tous ceux qui n'ont pas d'endroit où vivre", ont signalé les autorités arméniennes dans un communiqué, précisant que l'enregistrement des réfugiés se poursuivait.