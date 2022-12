Karabakh : l’Arménie dénonce l’inaction des soldats russes alors qu’ils doivent maintenir la paix

L’Arménie a accusé jeudi les soldats russes de maintien de la paix d’avoir échoué à empêcher un "blocus" par l’Azerbaïdjan de l’enclave séparatiste du Nagorny Karabakh, au cœur de deux guerres entre ces pays du Caucase.

La mission de maintien de la paix russe, sur place depuis un cessez-le-feu en novembre 2020, "ne remplit pas son obligation de contrôler le corridor de Latchine", a dénoncé le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian.

Depuis plus d’une semaine, des militants azerbaïdjanais bloquent le corridor de Latchine, la seule route reliant le Nagorny Karabakh à l’Arménie, en affirmant protester contre des mines illégales dans la région. Mais Erevan a accusé Bakou d’avoir mis en scène ces protestations et de bloquer volontairement cette route. Des accusations rejetées par l’Azerbaïdjan, qui assure qu’il est toujours possible de circuler sur cet axe vital. "Du fait de ce blocage illégal, la situation humanitaire dans le Karabakh est extrêmement difficile", a affirmé jeudi Nikol Pachinian.