Kaoruko, ancienne idole japonaise représente la féminité dans ses peintures

Pour créer ses œuvres, Kaoruka associe peinture acrylique, feuille d’or, sumi-e (calligraphie traditionnelle japonaise) et ukiyo-e (gravure sur bois). Elle y mélange différentes techniques, symboles et époques pour transmettre ses messages. La représentation de la femme est au centre du tableau. Au pinceau de l’artiste, elles semblent innocences, empreintes d’une certaine lassitude. Mais, on le ressent, elles sont en pleine conscience de l’environnement dans lequel elles évoluent. Dans ses tableaux, Kaoruko peint son expérience, son rapport à sa culture. Elle se fait messagère de la cause féminine et dénonce la misogynie dans laquelle elle aussi a évolué.

Aujourd’hui aux Etats-Unis, l’artiste mesure la différence entre ces deux cultures. Au Japon, les stars sont idolâtrées et assimilées à une image "Kawai" de jeune fille innocente. Une création fictive idéalisée par les fans et montée de toutes pièces par des producteurs, metteurs en scène et agents masculins. Son œuvre "Offering to the Goddess, Nyotaimori" dénonce notamment la pratique des cérémonies lors desquelles la femme est utilisée comme assiette en symbole de la mère nourricière. Une coutume que l’artiste juge "très discriminatoire".