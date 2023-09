Kanye West et sa compagne choquent l’Italie après un comportement "obscène" qui est peut-être un coup de comm'

Le rappeur américain de 46 ans et son amoureuse australienne de 28 ans ont choqué toute l’Italie. Lundi dernier, alors qu’ils voyageaient à bord d’un bateau-taxi avec la compagnie privée Venezia Turismo Motoscafi, habituée à transporter des célébrités, le couple s’est adonné à un acte sexuel en public.

Les images sont explicites : Bianca est agenouillée entre les jambes de Kanye, ce dernier étant assis sur un banc, les fesses à l’air et la main agrippant l’arrière de la tête de sa partenaire. Une fellation au beau milieu des touristes, how dare you?!?

Le chauffeur n’y aurait rien vu, occupé à conduire le bateau, et West et Censori étaient accompagnés d’une autre personne qui les a couverts en obstruant la vue à l’employé. La compagnie aurait ainsi découvert les images, comme tout le monde, après-coup, dans la presse !

Si la société a réagi en indiquant que Ye et Bianca ne sont "plus les bienvenus " sur ses vaporettos, le couple viendrait à présent de se voir interdire de monter dans n’importe quel bateau à Venise. Dailymail Australia avance que la police enquête, mais d’après le Code pénal italien, ce genre d’acte, considéré comme atteinte à la pudeur ou acte obscène dans un lieu public, pourrait engendrer une amende allant de quelques centaines à quelques milliers d’euros, autrement dit rien du tout pour le rappeur !