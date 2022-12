Kanye West banni de Twitter à la suite d’un nouveau dérapage

C’est l’un des artistes les plus célèbres du monde. C’était aussi l’un des plus respectés. "C’était" car aujourd’hui, le rappeur et producteur Kanye West va de polémiques en polémique. L’homme a été diagnostiqué bipolaire et son comportement erratique n’en finit plus d’étonner. Il vient dans une interview d’afficher son admiration pour Adolf Hitler.

Résultat : ce matin, son compte twitter se résumait à ces deux mots : compte suspendu, pour incitation à la violence.

C’est un dérapage, un de plus. Depuis des mois, le rappeur américain multiplie les sanctions : il a déjà été limité sur Facebook, sanctionné temporairement sur Instagram, banni de la cérémonie des Grammy Awards. Et déprogrammé du célèbre festival Coachella.

Voilà qui pourrait bien reléguer sa musique au second plan.