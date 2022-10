Kanye West : à qui profite le (bad) buzz ?

En mettant fin à sa collaboration avec le rappeur, selon les estimations, Adidas pourrait perdre 250 millions de dollars en 2022, comme le rappelle Bloomberg. Et selon le magazine Forbes, elles avoisineraient les 400 millions de dollars en 2023 ce qui grimperait la facture à près de 650 millions de dollars.

Pour la marque, les propos antisémites de Ye sont allés trop loin. Pourtant, la marque Yeezy représenterait près de la moitié des profits d’Adidas, toujours selon Bloomberg. Donc oui, la stratégie mise en place dans la collaboration entre l’artiste et le rappeur, au départ, était une stratégie "win-win", l’un se développait dans le monde de la mode, l’autre profitait de l’image internationale de l’artiste. Et les résultats étaient là.

Mais on en revient au stade où la prétendue stratégie de Ye de capter l’attention atteint aujourd’hui ses limites. Résultat, la collaboration entre la marque et le rappeur n’est plus un partenariat profitable à partir du moment où le coût politique et médiatique devient plus cher à payer pour Adidas que les résultats apportés par les ventes des Yeezy et l’influence de Ye. Comme l’écrit le New York Times, "il y avait de plus en plus de pression pour que la marque agisse".

Les aficionados de l’extrême-droite ?

En réalité, Ye affiche ses opinions depuis très longtemps. Et c’est peut-être à celles et ceux qui partagent ses opinions que le bad buzz profite le plus. Son virage conservateur a commencé dès 2016 lorsqu’il soutient publiquement Donald Trump, avant d’affirmer quelques mois plus tard que l’esclavage avait été un "choix" de la communauté afro-américaine. Comme le rappelle à nouveau le NYT, le 12 octobre il s’est rendu à Nashville pour la sortie du documentaire de Candace Owens sur George Floyd intitulé : "Le plus gros mensonge : George Floyd et la montée du mouvement Black lives matter". Cette même Candace Owens, soutien de Donald Trump, avec qui Ye a posé à Paris avec son t-shirt White lives matter.

Et c’est d’ailleurs sur la chaîne américaine connue pour ses positions très conservatrices, Fox News, que Ye est allé s’expliquer sur ce t-shirt.

Pour le professeur Jean-Philippe Denis, "Kanye West est ce que l’on appelle une prise de guerre pour l’extrême droite". Tarik Chakor abonde, "c’est une bonne pêche pour l’extrême-droite, c’est une personne qui a du succès, qui est noire, grâce à qui on peut dire, et bien vous voyez il est d’accord avec nous, en plus il est noir, donc voilà, nous ne sommes pas racistes".

Quelques jours après les propos antisémites de Ye, à Los Angeles, un groupe de personnes a été pris en photo faisant le salut nazi et arborant une banderole avec inscrit "Kanye West a raison à propos des juifs". Selon le Los Angeles Times, les démonstrations de haine antisémites auraient augmenté après les prises de position publique du rappeur.

Et quand Ye voit sa liberté d’expression limitée sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, il se tourne vers le rachat de Parler, un réseau largement utilisé par des groupes d’ultradroite. Comme le rappelle Le Monde, le réseau social a été créé en 2018 et ne pratique aucune modération. Les dirigeants de l’entreprise ont répondu à cette proposition de rachat de façon enthousiaste en expliquant que grâce à cette transaction, "Parler jouera un rôle important dans la création d’un écosystème qui ne peut pas être censuré, et dans lequel toutes les voix sont bienvenues".