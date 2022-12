Kansas : un titre revisité pour les 50 ans du groupe

Le groupe américain sort un coffret de 3CD, Another Fork In The Road – 50 Years Of Kansas pour célébrer toute sa carrière. En plus de cela nous arrive aujourd’hui une toute nouvelle version du titre "Can I Tell You".

Enregistré à l’origine en 1974 sur le premier album du groupe, il a été ré-enregistré pour l’occasion par la formation actuelle.

"Ce n’est peut-être pas notre plus grand hit, mais c’est l’une des chansons les plus importantes pour la carrière du groupe Kansas," explique le membre original et guitariste Richard Williams. ""Can I Tell You" est le premier morceau qu’on a envoyé en démo à Don Kirshner. Et c’est cela qui a valu Kansas de pouvoir enregistrer un album. Et cela nous a semblé approprié, après 50 ans, de refermer la boucle en le réenregistrant avec le line-up actuel."

Le batteur Phil Ehart ajoute : "Ce coffret représente en détail l’évolution musicale du groupe Kansas en 50 ans".

Sur Another Fork In The Road, on retrouvera aussi l’album le plus récent du groupe, The Absence Of Presence, sorti en 2020. Et en raison de restrictions de licences, il y aura quelques différences entre les versions européennes et américaines de ce coffret.

