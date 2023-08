Kane lance le Bayern en championnat avec un but et une passe décisive

Six jours après avoir signé au Bayern Munich, Harry Kane a connu une première titularisation de rêve sous ses nouvelles couleurs munichoises, avec un but et une passe décisive vendredi pour la victoire du Bayern (4-0) à Brême en ouverture de la Bundesliga.

Une semaine après le faux pas en Supercoupe contre le RB Leipzig, les Munichois ont bien corrigé le tir, même si tout n’a pas été parfait dans la touffeur du Weserstadion de Brême.

Les automatismes entre les joueurs du Bayern, qui découvrent Kane avec moins d’une semaine d’entraînement collectif avec la recrue phare de l’été en Bundesliga (100 millions d’euros plus 10 M EUR de bonus), commencent à se trouver, après une première demi-heure de jeu en Supercoupe pour Kane, qui n’avait touché que trois balles.

A un quart d’heure de la fin de la rencontre, profitant des largesses dans la défense du Werder Brême sur une accélération d’Alphonso Davies, Kane a ouvert son compteur avec le Bayern, remportant son duel avec le gardien de Brême, Jiri Pavlenka, sur son sixième tir de la soirée.

Avant cela, le meilleur buteur de la sélection anglaise (58 réalisations) s’était procuré sa meilleure occasion à la 61e minute, mais sa frappe avait manqué de puissance pour tromper Pavlenka.

Dans neuf jours, en clôture de la 2e journée de Bundesliga, il aura l’occasion d’inscrire son premier but sur la pelouse de l’Allianz Arena, contre le voisin bavarois d’Augsbourg.