Kamaldeen Sulemana, joueur le plus rapide de la phase de groupes

Après les matches de phases de groupes, plusieurs joueurs ont mis à mal les défenses adverses avec leur sprint. Si l’on pouvait penser qu’un Kylian Mbappé serait premier, il n’en est rien. La médaille d’or du sprint revient à un Ghanéen, Sulemana Kamaldeen.

13 joueurs sur les 832 à cette Coupe du monde ont dépassé la vitesse de 35 km/h, soit 1,56%. Si l’on regarde ces sprinters, il n’y a qu’un seul groupe qui n’en compte pas un : le groupe C avec l’Argentine, la Pologne, le Mexique et l’Arabie saoudite.

Pour le reste, si deux joueurs (Alphonso Davies et Nico Williams) ont failli se montrer les plus rapides, ils ont été battus sur le fil par Sulemana Kamaldeen. Le Ghanéen a réussi à courir à 35,7 km/h lors de la dernière journée face à l’Uruguay.

Côté belge, le joueur à avoir été le plus rapide, c'est Yannick Carrasco. Le joueur de l'Atletico a atteint la vitesse de 33,8 km/h lors de la rencontre face au Canada.

Si c’est déjà une belle vitesse, ce n’est cependant pas la meilleure de tous les temps. En 2021, le journal la Gazzetta dello Sport avait réalisé un classement des vitesses les plus rapides lors d’un match. Et à ce petit jeu-là, c’est Cristiano Ronaldo qui avait été flashé à 38,6 km/h, devant Kylian Mbappé (38 km/h) et Arjen Robben (37,08 km/h).

A titre de comparaison, lors de son record du monde à Berlin sur 100 m en 9,58 secondes, Usain Bolt avait couru à une vitesse moyenne de 37,58 km/h avec une pointe à presque 45 km/h.