Kalle Rovanpera, un récital pour ses 22 ans : "Une superbe journée... pour être honnête, on a poussé très fort !"

Un brillant Kalle Rovanpera (Toyota), leader du championnat, a pris les commandes du Rallye de Nouvelle-Zélande. Le Finlandais, qui s'approche encore un peu plus de la couronne mondiale, devance Sébastien Ogier (Toyota) et Ott Tanak (Hyundai).

"C'était une superbe journée pour nous. Pour être honnête, on a poussé très fort, même si les conditions étaient piégeuses ! Il pleuvait beaucoup, les routes étaient totalement mouillées. Il y a toujours de mauvaises surprises quand il fait aussi mauvais. On est tout de même parvenu à garder un gros rythme sans faire d'erreur", a résumé le leader provisoire.

"J'ai décidé d'attaquer car je voulais rester dans la bagarre. J'ai essayé de grignoter du temps. Ca fonctionnait donc j'ai continué. Si on gagne le rallye, le titre dépendra des points pris dans la Power Stage. Il reste quelques spéciales, on ne va pas réfléchir aussi loin pour le moment. Ca n'a aucune importance pour moi de devenir le plus jeune champion de l'histoire. Je veux simplement décrocher le titre pour notre saison et pour l'équipe", a également indiqué Rovanpera.