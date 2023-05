Kalle Rovanpera renoue avec la victoire au Portugal, Thierry Neuville cinquième après des soucis de turbo

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) a renoué avec la victoire ce dimanche en remportant le Rallye du Portugal, cinquième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde des Rallyes.

Le Champion du Monde en titre, qui n'avait pas encore gagné cette année, en profite pour prendre les commandes du classement et aura la lourde tâche d'ouvrir la route en Sardaigne, début juin.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), qui aurait dû profiter des consignes d'équipe pour terminer à la deuxième place et marquer de gros points, a été victime d'une perte de puissance (turbo défaillant) dès le départ de la première des quatre spéciales de la journée. Incapable d'aller au-delà du troisième rapport, TN s'est traîné jusqu'à l'arrivée de la Power Stage et a terminé l'épreuve à la cinquième place, à plus de huit minutes (8:22.6) du vainqueur.

Kalle Rovanpera, lui, retrouve son meilleur niveau après avoir été sevré de victoire depuis le début de la saison : après sa deuxième place - derrière son coéquipier Sébastien Ogier, jusqu'alors leader du championnat et absent au Portugal - au Monte-Carlo, il avait terminé quatrième en Suède, au Mexique et en Croatie.

Le jeune Finlandais s'est imposé devant les Hyundai i20 N Rally1 de l'Espagnol Dani Sordo, deuxième à 54.7 secondes, et du Finlandais Esapekka Lappi, troisième à 1:20.4.

L'Estonien Ott Tanak (Ford Puma Rally1), qui a rencontré de nombreux soucis tout au long du week-end (crevaison, perte du système hybride...) a rallié l'arrivée en quatrième position à plus de deux minutes (2:04.2).

Au classement du Championnat du Monde, Kalle Rovanpera mène la danse (98 points) devant Ott Tanak (81 points), Sébastien Ogier (69 points) et Elfyn Evans (69 points), contraint à l'abandon après une grosse sortie de route vendredi. Thierry Neuville (68 points), cinquième, bénéficiera d'une position avantageuse dans l'ordre de départ le vendredi 2 juin prochain en Sardaigne.