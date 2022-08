Kalle Rovanpera raconte sa grosse sortie : "J'ai été trop optimiste, j'ai été emporté vers le fossé"

Elfyn Evans (Toyota) est en tête après les quatre premières spéciales du Rallye d'Ypres, 9e manche du championnat du monde (WRC). Le pilote Toyota devance deux Hyundai : celle d'Ott Tanak et celle de Thierry Neuville. La matinée a été marquée par la grosse sortie de route de Kalle Rovanpera (Toyota), le leader du championnat.

"Il y avait un enchainement de deux virages. J’ai été trop optimiste dans le deuxième. Je n’ai pas pu rester sur la trajectoire et j'ai été emporté vers le fossé. Nous allons bien. Au sujet de la voiture, c’est difficile d’en dire plus pour le moment. Les mécaniciens vont analyser la situation et voir ce qu’il est possible de faire à court terme", a indiqué Rovanpera au micro du WRC.