Kalle Rovanpera : "Je n'aime pas ce rallye, impossible de jouer avec la voiture comme j’aime le faire"

"On souhaite, comme d’habitude, effectuer la meilleure performance. Le week-end sera difficile, le challenge est relevé. Ce n’est pas le rallye où on prend le plus de plaisir. C’est un défi différent, mais je l’apprécie malgré tout. Ce sera très complexe pour les autos. Il faudra trouver le bon mix entre la vitesse et l’efficacité. Au niveau de la chaleur, on ne sait pas trop à quoi s’attendre. Ce sera un problème, mais dans quelle mesure ? Je l’ignore. Ce sera inconfortable, mais je n’ai pas envie de trop spéculer. Les mécaniciens ont essayé de nous aider, il est toutefois impossible de bloquer totalement la chaleur. On verra. La récupération va aussi jouer son rôle", a lui indiqué Elfyn Evans (Toyota), 5e au championnat.