Kalle Rovanpera : "Gagner en Suède 21 ans après mon père, c'est une sensation géniale !"

Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté le Rallye de Suède, deuxième manche de la saison WRC. Le Finlandais a émergé face à Thierry Neuville (Hyundai), deuxième, et Esapekka Lappi (Toyota), troisième.

"Gagner ici 21 ans après mon père, c'est une sensation géniale ! Le week-end s'est très bien déroulé pour nous. On était ouvreur vendredi et ça n'a pas été évident, surtout durant l'après-midi. On est parvenu à revenir dans la bagarre dès samedi et on a réussi à attaquer très fort. J'ai senti que je pouvais évoluer à un très bon niveau sans pour autant devoir prendre des gros risques ou attaquer au-delà de la limite. C'était agréable de contrôler les choses et d'accélérer quand on avait besoin de le faire", a analysé le talentueux finlandais de 21 ans, nouveau leader du championnat, à notre micro.

Et de poursuivre : "D'un point de vue comptable, la situation est vraiment bonne. Il n'y a que deux rallyes disputés, il faut poursuivre dans cette voie. J'espère qu'on va continuer de prendre des grosses unités dans les manches qui viennent. Le prochain rendez-vous, ce sera la Croatie. J'avais subi une grosse déception là-bas l'an dernier. Les autres pilotes ont pu y acquérir plus d'expérience, je n'en ai aucune sur ce terrain. On va essayer de rattraper cette différence et de livrer un bon rallye."