Kalle Rovanpera : "Etre en tête en ouvrant la route ? C'est une petite surprise"

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota), solide leader du Championnat du monde, est passé en tête du Rallye d'Estonie, récupérant des mains de son coéquipier, le Britannique Elfyn Evans, la première place vendredi à l'issue de la deuxième journée de course.

"Visiblement, ce n'est pas un si grand problème d'ouvrir la route. On a encore fourni du très bon travail en ouvrant la route, j'en suis très heureux. Etre en tête vendredi soir, c'est une petite surprise je dois dire ! On était un peu en retrait en début de journée avant de pousser plus fort et même d'aller chercher Evans. Il faut reconnaitre qu'on a été aidé par la météo dans la dernière spéciale de la journée. Même si la pluie était bien présente, j'ai essayé de continuer d'attaquer. C'était une attaque normale, je n'ai pas dépassé la limite. J'essayais d'aller plus fort dans les tronçons où je pouvais me le permettre", a souri le Finlandais à notre micro.