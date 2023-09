Kalle Rovanpera a fait un grand pas vers le titre en Grèce : "Si nous sommes réguliers, ça se présente bien"

Solide leader du Rallye de l'Acropole samedi soir après avoir vu ses principaux rivaux, Thierry Neuville et Sébastien Ogier, tomber l'un après l'autre, Kalle Rovanpera n'a pas laissé filer l'opportunité de frapper un grand coup dans la course au titre mondial en remportant l'épreuve et la Power Stage.

Avec 30 points en plus dans sa besace, le Champion du Monde a éliminé définitivement Thierry Neuville de la course au titre, puisque le Belge accuse 66 longueurs de retard alors qu'il n'en reste que 90 à distribuer.

Seul Elfyn Evans, qui est aussi son coéquipier, peut encore l'empêcher de doubler la mise en fin de saison. Mais avec 33 points de retard, le Gallois devra compter sur - au moins - un faux pas du Finlandais.

"Après mon abandon en Finlande, j'avais besoin d'une belle performance ici, souligne Kalle Rovanpera au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. J'avais confiance en ma régularité, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir être rapide en ouvrant la route vendredi. J'y suis parvenu, c'est sympa ! Ce n'était pas facile, même si on a eu un peu de chance avec la météo et la pluie. Notre plan, c'était d'être régulier du départ à l'arrivée pour marquer de gros points, et ça a fonctionné à merveille. La Power Stage ? J'ai roulé normalement ! J'ai poussé fort, bien sûr, mais c'est toujours le cas dans une Power Stage. On essaie de prendre un maximum de points. Thierry est un peu plus loin maintenant, mais Elfyn est toujours présent et peut se rapprocher si quelque chose se passe comme en Finlande. Mais si on fait preuve de régularité, ça se présente bien. J'étais soulagé à l'arrivée."