Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory") parle du dévouement de son père sur les tournages

Kaley Cuoco incarnait Penny dans la série diffusée entre 2007 et 2019 et qui a compté quelques 279 épisodes. Tous étaient filmés en studio avec un public en direct, public dont son père faisait systématiquement partie ! C’est avec émotion que l’actrice américaine est revenue sur le dévouement dont son papa a fait preuve durant toutes ces années :

"Il avait une chaise de réalisateur avec son nom dessus. Il ne s’est jamais assis. Il s’est toujours tenu debout. Et tous les soirs, il était au top et il me faisait un pouce en l’air."

Et ce geste du pouce en l’air, les acteurs et l’équipe le renvoyaient au papa, et du coup : "Tout le public a fini par le faire. C’était comme une chose hebdomadaire. C’était juste très spécial pour nous tous" a expliqué la star. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas faire un tournage sans lui, parce qu’après des années, il faisait partie du spectacle.

L’année dernière, lorsque Kaley Cuoco a vu Friends: The Reunion, elle a déclaré qu’elle aimerait faire pareil avec The Big Bang Theory. Et comme la mode est aux retours dans les séries, ce ne serait pas impossible de les voir réapparaître un jour dans cette sitcom qui nous a bien fait rire.