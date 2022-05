KALEO assurera la première partie des Rolling Stones à Bruxelles

Les Rolling Stones annoncent aujourd’hui que le groupe de rock islandais KALEO ouvrira le concert du lundi 11 juillet au Stade Roi Baudouin de Bruxelles dans le cadre de leur toute nouvelle tournée "SIXTY". La tournée qui célèbre le 60ème anniversaire du groupe, débutera après-demain, le 1er juin, à Madrid et s’arrêtera ensuite en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Belgique, en Autriche, en France et en Suède.

Depuis la sortie de leur album studio A/B (2016), couronné d’or, le groupe de rock islandais KALEO - mené par JJ Julius Son - se produira aux quatre coins du monde. L’album A/B compte pas moins de trois singles à succès : " No Good ", nominé pour les GRAMMYs, " All The Pretty Girls ", vendu en or, et " Way Down We Go ", qui a été récompensé par deux disques de platine. La suite Surface Sounds est maintenant disponible, avec les deux premiers singles " Break My Baby " et " I Want More ". Après avoir accumulé plus d’un milliard de streams dans le monde, 39 récompenses internationales et d’innombrables concerts à guichets fermés aux États-Unis et en Europe, KALEO s’avère être un phénomène mondial.

"C’est un honneur d’ouvrir un concert pour un groupe aussi légendaire que les Rolling Stones", explique JJ Julius Son, le leader du groupe, dans un communiqué. "On a eu la chance de jouer avec eux en 2017 et en 2019, et nous sommes très heureux de revenir les soutenir à Bruxelles !"

Nous vous rappelons aussi que tout au long de la semaine dans Coffee on the Rocks, Raphaël Scaini vous offre vos places pour le concert des Rolling Stones du 11 juillet à bord du bus Classic 21 !