Kaka, ballon d’or 2007, boucle son premier marathon à Berlin

L’ancienne star du football, champion du monde 2002, Kaká a réussi son premier marathon à Berlin. Il a atteint dimanche l’objectif chronométrique qu’il s’était fixé. Le Brésilien de 40 ans, qui s’est officiellement présenté sous son vrai nom Ricardo Leite, a parcouru les 42,195 kilomètres en 3h38:06.

Kaká espérait courir en 3h40, mais il voulait aussi essayer d’être un peu plus rapide. Le Ballon d’Or 2007 a couru la première moitié de la course en 1h47:07 dans des conditions idéales, puis il a été plus lent de quatre minutes sur la deuxième moitié courue en 1h50:59.