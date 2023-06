Kaiser Chiefs, fans de foot à empereurs de la brit-pop ?

C’est là qu’arrive le foot. Il se fait qu’au sein de Leeds United évolue un joueur du nom de Lucas Radebe. Jusque-là, tout va bien, sauf que ce joueur est un transfuge d’un club sud-africain du nom, je vous le donne en mille, de “Kaizer Chiefs Footbla Club", avec un “Z” et non un “S” dans Kaizer. Cette équipe, basée à Johannesburg, est en fait l’une des plus populaires d’Afrique du Sud. Elle-même tient son nom de son fondateur, un joueur du nom de Kaizer Motaung. Alors fatalement, les membres du groupe sont attirés par le nom "Kaizer Chiefs" en raison de son association avec le football et son côté exotique. Le choix d’ajouter une variante orthographique, le “Z” de "Kaizer" devenant un “S” fait que ça colle avec l’orthographe allemande du mot qui veut dire “Empereur”. Bien que le nom du groupe soit inspiré par le football, les Kaiser Chiefs ont souligné à plusieurs reprises que leur musique n’était pas forcément axée sur le sport. Le nom était simplement un moyen pour eux de capturer une certaine essence de la passion, de l’excitation et de l’énergie qui peut être associée au football, et de l’incorporer dans leur identité musicale.