Kaïlí, Tarabella, Panzeri : le ballet du bracelet électronique

“N’importe quelle personne placée sous mandat d’arrêt peut bénéficier d’une surveillance électronique” commente Anne Werding, avocate. Mais certains critères doivent être pris en compte. Une des conditions est d’avoir une domiciliation en Belgique. Dans le cas d’une personne sans domicile, cette mesure n’est pas possible sauf si un proche l’accueil chez lui. Il faut une adresse de résidence mais surtout, “Il faut voir dans quelle mesure le domicile s’y prête ou non” ajoute Aline Fery. Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation, prend l’exemple d’un petit appartement dans lequel vivent cinq personnes. Il souligne le caractère lourd de ce type de situation si l’une d’entre elle venait à être en DPSE. “Cela peut même être l’origine de certaines violences”. Il ajoute que ce système est d’avantage accessible à “ des gens qui offrent certaines garanties naturelles, notamment un endroit fixe et la capacité d’installer un système de surveillance”. Dans cette optique, tout le monde n’est pas forcément égal. Ceux et celles qui ont la capacité de donner ces garanties ont plus de chance de se voir attribuer un régime de DPSE. “Et si vous êtes plus aisé, vous donnez plus de garantie” conclu Damien Vandermeersch.