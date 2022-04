Kahn dément un transfert de Lewandowski :" On n’est pas fou au point de discuter du transfert d’un joueur qui marque entre 30 et 40 buts"

Mais Kahn n’a pas donné d’autre détail sur l’avenir du meilleur joueur FIFA 2020 et 2021.

Arrivé au Bayern en provenance de Dortmund en 2014, Lewandowski avait déjà exprimé des envies de départ il y a quelques saisons, mais il ne s’est toujours pas exprimé cette année sur le sujet.

Son salaire se monte à 23 millions d’euros par saison, et les dirigeants s’interrogent, selon la presse allemande, sur la pertinence de prolonger – et pour combien d’années ? – un tel contrat pour un joueur de 33 ans.

Toujours d’après la presse allemande, Robert Lewandowski souhaiterait obtenir un contrat jusqu’en 2025 de la part du Bayern. Toute fois, le club bavarois préférerait proposer une prolongation jusqu’en 2024, soit juste une prolongation d’un an. De plus, les patrons du Bayern s’attendent à ce que Robert Lewandowski et son agent Pini Zahavi demandent un salaire qui tournerait autour des 30 millions d’euros par saison.