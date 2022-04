Kaepernick, premier à avoir posé le genou à terre, prêt à accepter un rôle de remplaçant en NFL

Selon lui, s'il y avait une réticence des clubs à l'engager en raison de ses protestations, cela ne devrait plus être le cas dans la NFL d'aujourd'hui. "Il y a des +Fin au racisme+ peints dans les zones d'en-but, des +Black Lives Matter+ écrits sur les casques. Tout ce que j'ai dit devrait être en accord avec ce que la ligue défend", a-t-il argué.

"On parle d'un business de 16 milliards de dollars. Quand j'ai posé un genou à terre pour la première fois, mon maillot est devenu numéro 1 des ventes. Quand j'ai passé l'accord avec Nike, leur valeur a augmenté de six milliards de dollars. Six milliards!", a-t-il avancé.

"Donc si on parle de l'aspect commercial, cela montre que c'est rentable. Si on parle de l'aspect sportif, qu'on me laisse revenir. La NFL est censée fonctionner à la méritocratie. On pourra me juger sur pièce. Si je ne suis pas assez bon, on me vire", a-t-il ajouté.

Kaepernick a récemment effectué une séance de lancers et d'autres exercices devant plusieurs recruteurs. En presque quatre ans, il n'a reçu qu'une proposition émanant des Seattle Seahawks en 2017.

"Aucune autre équipe ne m'a fait venir pour un entraînement. A l'issue de cette réunion, l'entraîneur Pete Carroll a dit: +Hé mais nous avons là un titulaire+. Puis les choses ont évolué. Or je note qu'ils n'ont pas de titulaire en ce moment", a-t-il conclu.