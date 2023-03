Kadri et son magnifique enroulé donne la victoire à Courtrai face à Bruges

Courtrai s’est trouvé un sauveur en la personne de Kadri ce samedi lors de la victoire 1-0 face au Club Bruges pour la 30e journée de Pro League. Ce but victorieux permet aussi à Courtrai de se donner un peu d’air dans la lutte pour la relégation.

Quel bijou d’Abdelkahar Kadri pour Courtrai face à Bruges. On joue la 31e minute de jeu, le score est toujours de 0-0 et Courtrai met la pression au Club Bruges. Moment choisi par le milieu offensif pour inscrire un splendide but en enroulant le ballon dans le petit filet de Simon Mignolet, qui ne peut rien faire. Blessé en début de saison, Kadri inscrit son 4e but en 12 rencontres pour le KVK.

Ce but sera le seul de la rencontre et permet à Courtrai de prendre trois bons points dans la lutte à la relégation. Pour Bruges par contre, c’est la grimace. Les hommes de Rik De Mil pourraient perdre la 4e place qualification pour les PO1 en cas de victoire d’Eupen ce dimanche.