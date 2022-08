Kaden Groves s’impose au sprint, Evenepoel reste en rouge

Victoire de Kaden Groves ! Au sprint, l’Australien s’est montré le plus rapide en s’imposant devant Danny Van Poppel et Kaden Groves. Au classement général, aucun changement à signaler, Remco Evenepoel reste en rouge.

On attendait un sprint, on l’a eu. La onzième étape de ce mercredi entre El Pozo Alimentación et Cabo de Gata, longue de 191,2 kilomètres, ne présentait pas de difficulté importante, les sprinteurs étaient donc attendus.

La journée commence avec une information importante : l’abandon de Simon Yates (BikeExchange – Jayco) et Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), respectivement cinquième et neuvième du classement général, qui s’ajoutent aux nombreux coureurs qui quittent la course après un contrôle positif au coronavirus.

Très rapidement, une échappée se forme avec trois coureurs : Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma), Joan Bou (Euskaltel – Euskadi) et Jetse Bol (Burgos-BH). L’écart monte jusqu’à quatre minutes mais les équipes des principaux sprinteurs prennent rapidement les choses en main pour ne pas laisser trop d’avance au trio.

Alors que l’étape suit un scénario attendu et pas très emballant, tout bascule à 64 kilomètres de l’arrivée lorsque Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) est victime d’une chute et doit abandonner.

Devant, Bol part seul alors que ses deux ex-compagnons d’échappée sont rattrapés par le peloton. Son parcours en solitaire dure finalement une bonne vingtaine de kilomètres, en se faisant reprendre à 26 kilomètres de la ligne.

À dix kilomètres de l’arrivée, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) accroît son avance au classement par points en passant en tête du sprint intermédiaire.

Sans surprise, tout va donc se jouer au sprint. Sans Sam Bennett (Bora-Hangsrohe), vainqueur des deux premiers sprints massifs, c’est une occasion en or pour Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Dans l’emballage final, c’est Kaden Groves (BikeExchange – Jayco) qui s’impose devant Van Poppel (BORA – hansgrohe) et Merlier.

En dehors des forfaits de Yates et Sivakov, il n’y a rien à signaler concernant le classement général. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) reste donc bien accroché à son maillot rouge de leader. Ce jeudi, le peloton aura rendez-vous avec de la haute montagne et la très longue arrivée à Peñas Blancas.