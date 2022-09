Kad Merad a bien failli ne jamais faire Bienvenue chez les ch'tis

Bienvenue chez les ch'tis est le film français qui a fait le plus d'entrées avec plus de 20 millions de tickets vendus chez nos voisins français. Dans ce film, un duo a fait sensation avec Dany Boon et Kad Merad.

Et pourtant, le compagnon de l'animatrice Julia Vignali n'était pas le premier choix de Dany Boon.

"J'ai quand même, je crois, un peu de c*l dans ma vie, parce que Dany, avant de me présenter le rôle, il en a parlé à beaucoup d'acteurs. Tout le monde, pour des raisons qui leurs sont propres, ont refusé le projet" a déclaré Kad Merad à GQ.

Le comédien de 58 ans était assez loin sur la liste qui comptait José Garcia, Jean Dujardin ou encore Daniel Auteuil parmi les candidats possibles au rôle de Philippe Abrams.

Kad Merad a vu ce rôle comme une aubaine pour sa carrière : "Je rêvais de ce genre de rôle. C’est-à-dire un rôle important, presque le rôle principal, avec de la comédie. C’est un grand scénario quand même."

L'acteur est à l'affiche du film Citoyen d'honneur depuis le 14 septembre.