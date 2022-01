Kabaka, les cabanes modulables 100% belges

Les cabanes Kabaka sont réalisées à partir de panneaux en carton. Dessinés par Nicolas Bovesse (designer belge qui invente des objets à vivre), "ces panneaux se combinent en un tour de main", nous montre Audrey, "grâce à un système d’attache unique. Des attaches Papillon. Ils sont recyclables, écologiques et économiques. Le carton, lui, est construit dans une cartonnerie belge, et les cabanes dans un atelier protégé à Florennes. Il s'agit de l’Atelier 85, une entreprise de travail adapté dont la mission est de procurer un travail utile et rémunérateur aux travailleurs handicapés, dans le cadre d’une formation continue. Et comme le carton est recyclable à 100% quand il arrive en fin de vie, on est sur un projet à la fois local, durable et social."