Kaan, jeune rappeur bruxellois, éblouit les quatre coachs de The Voice Belgique !

Kaan a 19 ans et vient de Bruxelles. Avec une maman qui chante et un papa qui a été producteur, le jeune candidat a été bercé par la musique depuis sa plus tendre enfance. Selon lui, la musique l’a beaucoup aidé dans la vie, notamment lors du divorce de ses parents. Il y a un an, Kaan a décidé de se consacrer entièrement à la musique, quitte à délaisser son sport favori : le basket. Depuis, le jeune artiste travaille avec un producteur et une coach vocale dans un studio. Après s’être produit sur quelques scènes, il a décidé de s’inscrire à The Voice. Kaan a décidé de se présenter aux Blind Auditions avec une chanson de Sopico, son artiste favori. Avec "La nuit ", il souhaitait transmettre un message. Un message qui a été bien reçu par les quatre coachs de The Voice Belgique !