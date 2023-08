"Kaamelott" : les trois ingrédients qui ont fait de la série d’Alexandre Astier un phénomène de la pop culture

Kaamelott, c’est l’alliance parfaite entre la folie des Monty Pythons, période Sacré Graal, et des dialogues ciselés que n’aurait pas reniés Michel Audiard. En plus d’un phrasé et d’un vocabulaire anachronique, Alexandre Astier injecte une véritable musicalité dans ses répliques : ça fuse dans tous les sens. Avec un tempo à la précision chirurgicale, il parvient en 3'30'' à poser une situation, à la développer, à la conclure et surtout à nous faire rire.

Alexandre Astier s’amuse à tordre et à pervertir l’image des héros arthuriens, pour notre plus grand plaisir. Il fait de Merlin un enchanteur incompétent, décrit Guenièvre comme une reine un peu neuneu et transforme le valeureux Bohort en pleutre effrayé par les lapins.

Au cours de ses six saisons, Kaamelott évolue vers un fil rouge plus ambitieux, vers un format plus long. La série comique bascule lentement vers quelque chose de plus sombre. Un revirement qui a divisé les fans.

Alexandre Astier a prolongé l’aventure sur grand écran en 2021, avec le premier volet d’une trilogie, dont la suite s’annonce géniale !