"Kaamelott 2" : Alexandre Astier a créé une IA pour écrire le scénario

"KV2 Robot dot command" est l’IA créée par Alexandre Astier pour l’écriture de "Kaamelott 2".

Douze ans après la fin de la série, "Kaamelott : Premier volet" est sorti au cinéma le 21 juillet 2021. Malgré la crise sanitaire, le film d’Alexandre Astier a réalisé un bon score, cumulant 2,5 millions d’entrées rien qu’en France, ce qui est suffisant pour que la suite soit développée.

Concernant le second volet de "Kaamelott", Alexandre Astier avait déclaré ceci sur le plateau du Quotidien : "Je vais aller là où je peux aller, c’est-à-dire en surprenant". Et il n’y a pas que le scénario qui risque de surprendre les fans. La manière dont il est écrit aussi !

Lors d’une masterclass donnée au Festival International du film de Genève, Astier a partagé une information sur sa manière de procéder à l’écriture du scénario du deuxième volet de sa saga : il a créé une IA qui lui permet notamment de déceler les incohérences. En effet, il s’agit d’un logiciel écrit en Python (un langage informatique) qu’il a nommé "KV2 Robot dot command". "[Il me dit], 'Ici il y a ça et il te manque ça, et il faut que tu fasses venir ça, et cet acteur-là qui est censé être dans telle situation, en fait il n’y est pas encore alors qu’il est censé y être ce jour-là, etc'.", a-t-il expliqué, selon BFM.

Avec l’aide de "son copain", Alexandre Astier, qui espérait commencer le tournage de "Kaamelott 2" au printemps 2023, pourrait respecter son calendrier car tout dépendait de l’avancée du scénario.