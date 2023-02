K’s Choice, Sam et Gert Bettens fêtent leurs 30 ans de carrière

Originaire de la banlieue anversoise, K’s Choice va conquérir le Benelux, puis toute l’Europe avec leur 2e album "Paradise in Me", tournera aux États-Unis avec Alanis Morissette et les Indigo Girls dont ils sont fans. En 2003, séparation et projets solos, mais le groupe se reformera en 2009. Derrière K’s Choice une fratrie plus soudée que jamais : Sam et Gert Bettens.

Gert et Sam Bettens sont nés à Merksem, près d’Anvers, en 1970 et 1972. Fin des années 80, ils créent un groupe de reprises "The Basement Plugs", Gert joue guitare et claviers, Sam chante. Quelques années plus tard, ils forment un groupe de compos. En 92, ils signent avec une maison de disques et en 93, ils sortent "The Great Subconscious Club" succès immédiat grâce à "The Ballad of Lea and Paul". A l’origine le groupe s’appelait ''The Choice'', mais un groupe américain porte le même nom, d’où l’ajout du K.