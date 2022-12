K’s Choice de retour avec un nouveau single

Pour marquer ses 30 ans de carrière, le groupe de Sam et Gert Bettens sort un tout nouveau single, "Time is a Parasite" avec un coffret vinyle exclusif et quelques concerts anniversaire avec Classic 21 !

Le nouveau titre est à découvrir aujourd’hui sur Classic 21.

Nous écrivons l’année 1992, lorsque Sam et Gert Bettens signent leur premier contrat de disque et 1993, lorsque leur premier album sort. The Great Subconscious Club a été un succès instantané, rappelez-vous The Ballad of Lea and Paul, suivi par des albums classiques encore plus grands comme Paradise in Me, avec le tube monstre Not an Addict, Cocoon Crash avec Believe, Almost Happy avec Another Year, et ainsi de suite…

Pendant trois décennies, K’s Choice a conquis les scènes des plus grandes salles de concert et des plus grands festivals en Belgique et à l’étranger. Ils ont collaboré avec de nombreux producteurs de renom (Jean Blaute, Gil Norton, Alain Johannes) et artistes réputés (Anouk, Skin, Milow), ce qui a conduit à une belle collection d’albums d’or et de platine.

Un 30e anniversaire ne pouvait donc pas passer inaperçu, c’est pourquoi le groupe sort un tout nouveau single Time is a Parasite, une chanson rock puissante, qui fait suite à leur dernier album studio The Phantom Cowboy. Pour célébrer cette année anniversaire, le groupe de six musiciens de Kapellen sort également un coffret vinyle exclusif (édition limitée et numérotée) contenant trois albums : 2000 Seconds – Live at the Ancienne Belgique (1998), Home – Live at Le Botanique (2000) et Running Backwards, une collection de faces B, de titres inédits et, bien sûr, le nouveau single.

Pour enjoliver les festivités, mai 2023 sera un mois de célébration avec des concerts le 19 mai au Roma à Anvers et le 20 mai à l’AB à Bruxelles. Deux soirées qui mettront en lumière les moments forts de 30 ans de K’s Choice, où tout ce qui rend le groupe si unique sera réuni majestueusement en une heure et demie. A ne pas manquer !