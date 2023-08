"K.O", comédie kafkaïenne signée par le créateur des "Revenants"

Le créateur et réalisateur (13 des 16 épisodes) de la série "Les Revenants" Fabrice Gobert aime la veine fantastique: "K.O", son deuxième film, commence comme une comédie sociale mais bascule vite dans l'étrange. À découvrir le 24 août à 20h30 sur La Trois et en replay pendant 30 jours sur Auvio !

Son héros, Antoine Leconte, n'a rien de sympathique: arrogant, misogyne, il "trace" son chemin sans états d'âme à l'étage de direction d'une chaîne de télévision. "C'est un prédateur qui s'est très bien adapté à son milieu" selon Laurent Lafitte, qui interprète le rôle. Le comédien, qui jongle entre le cinéma (deux films par an) et la Comédie-Française, a été séduit par ce film, qui "a l'efficacité d'un thriller mais qui est aussi un film social".

Très vite, on sent qu'Antoine va avoir des ennuis, à force de piétiner les gens autour de lui. L'accident - un animateur bafoué lui tire dessus - va déclencher sa chute. "On a voulu que ce personnage qui a réussi soit obligé de se mettre à la place de ceux pour qui la vie est plus difficile", commente le réalisateur Fabrice Gobert.

Antoine se retrouve dans la peau du présentateur météo, soumis à la dictature de l'audimat et au bon vouloir de la direction de la chaîne. A l'étage de direction, d'autres ont pris sa place. Le spectateur s'interroge: Antoine a-t-il été débarqué pendant son hospitalisation? Ou a-t-il fantasmé sa réussite, alors qu'il a toujours été présentateur météo?

Toutes les options restent ouvertes dans un film qui pratique la "sortie de route" avec délectation, "baladant" le spectateurs d'hypothèse en hypothèse. Le traitement esthétique du film, avec de nombreuses scènes de nuit dans des univers plutôt glauques (hôpital, métro aérien, salle de boxe clandestine) introduit une atmosphère oppressante.