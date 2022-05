KŌMA et VCR montrent ce qu’ils ont en stock avec leur premier EP

Jam : Quel est votre processus créatif ? Est-ce qu’il y en a un de vous deux qui se spécialise plus que l’autre dans certains domaines ?

KŌMA : On a composé l’EP ensemble dans mon studio. Maintenant, de par notre background, on a chacun des facilités. VCR est plus doué pour tout ce qui est mix et effets sonores et moi plutôt pour l’harmonie et la structure. On s’est tous les deux dirigés vers de la production en hardware plus ou moins en même temps, ce qui a beaucoup influencé l’EP et notre manière de composer. Que ce soit en termes de workflow mais aussi dans les sonorités et l’imperfection des machines, qui donne plus de vie au son qu’elles produisent.

Jam : Cet EP a été signé chez Monkey Parade Records, qui avait déjà fait confiance à KŌMA pour son premier projet en solo. C’était important de se faire soutenir par un label bien implanté à Bruxelles ?

KŌMA et VCR : On a eu la chance de tomber sur un super label qui nous fait grave confiance et qui nous laisse beaucoup de marge de manœuvre malgré le fait qu’on soit encore jeunes. Ça nous donne beaucoup de confiance et surtout de la place pour imaginer nos projets comme on le veut vraiment.

Jam : Dans cet EP, on sent une très forte influence du breakbeat à la Bicep. Quel style avez-vous voulu retrouver dedans ?