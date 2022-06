Justine Vanhaevermaet avant Angleterre - Belgique : "On va pouvoir se situer contre une équipe du top"

À quelques semaines du début de l’Euro féminin et alors que quatre joueuses ont quitté la sélection des Red Flames, Lise Burion a eu l’occasion d’échanger avec Justine Vanhaevermaet, milieu de terrain de l’équipe nationale, sur les rencontres qui les attendent, dont la prochaine, face à l’Angleterre. Un pays où évolue justement la joueuse belge, dans le club de Reading : "L’Angleterre c’est simplement une équipe de top niveau international. Elles sont fortes sur tous les plans : techniquement, tactiquement et physiquement. On doit vraiment s’attendre à une opposition sérieuse. Elles font clairement partie des favorites pour l’Euro, d’autant plus que la compétition se jouera chez elles. Mais elles ont aussi beaucoup de pression et d’attentes sur leurs épaules. Cela dit c’est un pays qui respire le foot, c’est le cas dans d’autres nations aussi mais en Angleterre c'est vraiment 24 heures/24 et 7 jours/7 ! C’est un art de vivre à ce stade-là donc c’est une super opportunité de disputer un gros tournoi là-bas."

La joueuse voit cette rencontre d’un bon œil : "Grâce à ce match, on va pouvoir se situer contre une équipe du top et ça nous donnera aussi une idée de ce à quoi on doit s’attendre face aux autres grosses nations pendant l'Euro. Je crois aussi que vivre déjà un peu cette ambiance là-bas en amical nous donnera le ton de ce qui suivra. C’est le bon moment et la bonne équipe à affronter pour nous."