"Anatomie d’une chute", un énième film de procès ? Certes, mais c’est bien plus que ça : Justine Triet se sert du genre pour livrer une radioscopie d’un couple en crise, vue à travers le prisme d’un enfant qui doute. L’interview intégrale de la réalisatrice Justine Triet.

Le décor : un chalet de montage assez isolé, où vit un couple avec un enfant, malvoyant depuis un accident. Elle, Sandra, est une romancière réputée. Lui, Samuel, se partage entre l’enseignement et l’écriture. Un jour, leur fils Daniel découvre le corps de son père gisant dans la neige… Accident ? Suicide ? Meurtre ? Très vite, les soupçons vont se porter sur l’épouse, et l’enquête va aboutir, un an plus tard, à un procès d’assises avec Sandra dans le box des accusés. Parmi les témoins, Daniel. Car s’il voit mal, il n’est pas sourd et a entendu ses parents se livrer à des disputes parfois violentes…

Si la cinéaste française Justine Triet a réussi à crisper une partie du public en livrant un discours sincère mais maladroit sur les menaces qui pèsent sur la subsidiation du cinéma d’auteur en France, la sortie de son film " Anatomie d’une chute ", dégagée de cette polémique, impose une réalité incontestable : c’est un très grand film.

Copyright photo : LOIC VENANCE / AFP