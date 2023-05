Justine Henin, vingt ans après sa première victoire à Roland-Garros : "Une grande partie de mon histoire de vie est ici"

Justine Henin n’est évidemment pas vexée, quand on ne la reconnaît pas. Vouloir rester à tout prix sous le feu des projecteurs, très peu pour elle. Elle a d’autres priorités. Elle veut transmettre sa passion du tennis aux plus jeunes, en s’appuyant sur sa carrière, mais pas seulement. "Mon travail, c’est de puiser dans ce que j’ai fait avant sur les courts, forcément. Cela peut être une inspiration. Mais ce qui est essentiel, plus qu’une photo sur un mur, c’est ce que je fais au quotidien auprès des jeunes. Il est important de leur transmettre les valeurs qui me sont chères, celles qui m’ont permis de me construire comme joueuse. Je pense que les jeunes ont du respect pour ma carrière, mais je ne crois pas qu’ils regardent des images de mes matches tous les deux jours. Et tant mieux. Mais on en parle ensemble. Et cela représente peut-être plus pour certains que pour d’autres. Je tente de leur faire profiter de mon expérience, et à la fois de m’en détacher. C’est la même chose quand je commente du tennis. Il faut garder à l’esprit que chaque joueur a son vécu, et que leur réalité n’est pas la mienne."

Le stade de Roland-Garros sera toujours un lieu magique pour la quadruple gagnante du trophée. Mais a-t-elle ressenti quelque chose de particulier en venant ici pour cette quinzaine, deux décennies après sa première victoire ? "Non, pas plus cette année qu’une autre. On m’en parle beaucoup, je le comprends, et ce n’est pas désagréable. Mais avant, je ressentais déjà autant d’émotion en revenant ici. Dès que je passe la porte d’entrée, c’est spécial. Pendant le tournoi ou pas. L’énergie, les vibrations, sont les mêmes chaque année. Une grande partie de mon histoire de vie est ici."