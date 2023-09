Justine Henin, Steve Darcis, David Goffin : le meilleur du tennis belge de retour à Mons

Justine Henin, David Goffin, Steve Darcis : ils ont fait les beaux jours du tennis belge et ont tous un point commun : le centre de l’association francophone de tennis de Mons. Ils étaient réunis, sur place, ce mercredi pour célébrer les 30 ans du site et se remémorer les souvenirs de leur passage.

Ce centre de formation pour tenniswoman et tennisman s’est imposé au fil du temps comme un lieu incontournable de l’excellence du tennis belge. Un pourvoyeur de talents sans équivalent en Belgique qui a permis à ses pensionnaires de se développer et d’accéder au plus haut niveau. Des titres du grand chelem avec Justine Hénin, un top 10 mondial au classement AlP avec David Goffin, une victoire en Fed Cup, des finales de Coupe Davis, le palmarès "indirect" du centre de Mons symbolise la qualité de sa formation.

Pour ses anciens pensionnaires, la réussite du centre montois repose sur plusieurs facteurs : le rassemblement des meilleurs éléments, un encadrement de grande qualité, des infrastructures idéales (différentes surfaces de jeu), un équilibre sport/ études, une bonne ambiance et une culture de la transmission indispensable à la compréhension du plus haut niveau.

Aujourd’hui encore David Goffin vient s’y entraîner alors que Steve Darcis, capitaine de l’équipe belge de Coupe Davis, est désormais dans l’encadrement et participe au développement des jeunes talents.