Justine Henin : "Roland-Garros sans Rafael Nadal, c’est difficile, et même douloureux"

Rafael Nadal va-t-il manquer à Justine Henin, quand il ne jouera plus du tout ? "Rafa manquera toujours, d’une certaine façon. Mais il aura écrit l’histoire du tournoi, et l’histoire du tennis. Il faudra se souvenir de cela, et continuer à s’en inspirer. Si des jeunes arrivent, qui ont des valeurs aussi fortes que lui, alors Rafa ne nous manquera pas. Parce qu’il aura transmis quelque chose. A un moment donné le tennis va devoir vivre sans lui. Et le fait déjà maintenant, d’une manière ou d’une autre".

C’est déjà ce qui est arrivé après la retraite sportive de Roger Federer, en septembre dernier. "Le tennis masculin a évidemment un avenir. On a été habitués à du 'hors-norme', avec trois champions arrivés plus ou moins en même temps, qui ont gagné autant de Grands Chelems. C’est cela qui a rendu l’histoire exceptionnelle. On ne va pas retrouver cela à chaque génération, cela me paraît improbable, pour ne pas dire impossible. Mais il y aura encore de très grands joueurs de tennis. On va continuer à se régaler. Mais il va falloir accepter le départ des plus anciens. Et laisser la place aussi, s’ouvrir aux suivants."