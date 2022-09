Justine Henin rend hommage à Roger Federer : "C’est le plus beau tennis qu’on ait connu"

La championne belge est revenue sur la carrière de Roger Federer au micro de Laurent Bruwier. Ce qu’elle retient d’abord, c’est la longue carrière du joueur suisse : "Cette longévité c’est quelque chose qui, forcément, me touche particulièrement. Pour moi, ça a été quelque chose de difficile. (ndlr : Justine avait dû définitivement raccrocher en janvier 2011, suite à des blessures à répétition). Et c’est vrai que j’ai beaucoup, beaucoup d’admiration pour tous les athlètes qui arrivent à avoir autant de succès aussi longtemps". Roger c’est aussi la classe et une élégance de jeu".