Justine Henin, le match d'une vie : 20 ans après, suivez le documentaire en direct vidéo dès 20h15

20 ans après sa première victoire à Roland Garros, Justine Henin retourne sur la terre parisienne de ses exploits en compagnie d'Ophélie Fontana et de Benjamin Deceuninck. Pour Justine, cette finale face à sa compatriote et rivale, Kim Clijsters, était bien plus qu'un simple match de tennis ; il était l'occasion de tenir la promesse qu'elle avait faite à l'adresse de sa maman partie bien trop tôt ! Aujourd'hui encore, tous les Belges se souviennent de l'intense moment d'émotion au terme du match.

Désormais maman, et libérée de toute pression, Justine se confie sans le moindre tabou sur le fil d'une vie qui fut bien plus compliquée que ce match face à Kim. Pour célébrer ce 20ème anniversaire d'un des plus grands moments de l'histoire du sport belge, Ophélie Fontana et Benjamin Deceuninck réservent une série de surprises à celle qui dominera ensuite le tennis mondial.

Parmi ceux qui surgiront dans les travées de Roland Garros, il y aura l'ami Vincent Taloche, Luc Bodart, le coach qu'elle n'avait plus vu depuis 25 ans, Michel Lecomte, le confident, ou encore Pascal Obispo dont Justine est la première fan. Patrick Bruel, Eddy Merckx, Salvatore Adamo et des Belges des trois régions du pays lui rendront également hommage. Grâce à Justine qui détient quasiment toutes les clés de Roland Garros, nous aurons le privilège de pénétrer dans des lieux habituellement inaccessibles au grand public.

Enfin, à l'occasion de cette émission, notre championne révélera à Ophélie Fontana quelques-uns des secrets de son fameux revers -que John Mac Enroe qualifiait de "plus beau du monde" - avant d'affronter Benjamin Deceuninck qui pourra donc se targuer d'avoir joué Justine à Roland !