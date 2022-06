Justine Henin : "La finale des dames devrait être la plus attractive depuis longtemps"

La Polonaise Iga Swiatek était, il y a quinze jours, la grandissime favorite du tournoi de Roland-Garros. Et elle a, jusqu’à présent, parfaitement bien assumé son statut. La voilà en finale, après avoir gagné son 34e match de suite. Elle va tenter de remporter son deuxième tournoi du Grand Chelem, après avoir triomphé à Paris pendant la pandémie, en octobre 2020.

En face d’elle, une Américaine de dix-huit ans à peine, mais que l’on connaît depuis plusieurs années déjà. Coco Gauff a l’étoffe d’une grande, beaucoup de maturité, et une belle philosophie de vie.

Justine Henin, quadruple gagnante de Roland-Garros, est enthousiasmée par la personnalité de l’étoile montante du tennis mondial…

Entretien…

Justine, même si elle est très jeune, ce n’est pas forcément une surprise, de voir Coco Gauff en finale…

Je ne l’avais pas annoncé, mais en la voyant monter en puissance dans le tournoi, on a vite compris qu’elle pouvait faire quelque chose. Et on a vite compris, aussi, que ce serait bien pour le tournoi. C’est la finale que tout le monde espérait depuis quelques jours. On a la numéro un mondiale face à la joueuse montante. Une joueuse qu’on attend depuis longtemps, et probablement depuis trop longtemps. Il y avait trop d’attente, et je trouve qu’il faut laisser le temps aux jeunes joueuses de pouvoir vivre leurs expériences. C’est ce qu’elle a fait, sur les douze derniers mois. On se souvient que l’année dernière, après sa défaite en quart de finale, il y avait un peu de frustration chez elle, de ne pas déjà avoir réussi à franchir un cap. Cette année, elle me donne le sentiment d’être là où il faut, quand il le faut. Je trouve que c’est une finale très attractive. Sans doute la plus attractive depuis longtemps.

Et elle semble avoir des armes pour contrarier Iga Swiatek, qui reste sur 34 victoires…

Pour contrarier Swiatek dans ce tournoi, il faut une joueuse qui va pouvoir résister à sa puissance, donc quelqu’un qui aura des qualités de défense. Ce qu’a Coco Gauff, qui est très athlétique. Il faudra aussi quelqu’un qui puisse l’agresser, ce que peut faire Coco Gauff. Après, l’expérience des deux joueuses n’est pas la même. Iga Swiatek n’a pas dix Grands Chelems à son palmarès, mais elle sait ce que c’est. Elle a joué une finale ici, et elle l’a gagnée. Et puis, elle a confirmé beaucoup de choses. Elle a énormément de confiance, grâce à sa série de victoires. Elle expliquait que les difficultés qu’elle a eues face à Zheng, et la manière dont elle a pu changer le cours des choses, cela lui avait donné beaucoup de confiance sur ses capacités à gérer pas mal de situations différentes. Donc clairement, l’expérience sera du côté de la numéro un mondiale. Pour Coco Gauff, ce sera une première finale de Grand Chelem. Et on sait que soit les joueurs se transcendent, ce qui fait en général quelque chose de très beau, soit c’est difficile à gérer et on a un match un peu plus compliqué. C’est difficile à prédire.

Coco Gauff est "programmée" pour être une grande joueuse. Mais on sent qu’elle le vit bien, et qu’elle est équilibrée. Son entourage tient à ce qu’elle ait une vie la plus normale possible. Est-ce bon signe, pour elle ?

Bien sûr, parce qu’elle est bien entourée, et bien protégée. C’est important. On voit que parfois, le bât blesse au niveau de la stabilité dans l’encadrement et dans l’entourage, et que des filles changent souvent d’entraîneur. Mais elle arrive à garder un cap, et manifestement un équilibre autour d’elle. Et c’est rassurant. Après, bien sûr que l’on voit son potentiel, et qu’elle pourrait gagner plusieurs Grands Chelems, c’est une possibilité assez forte. Mais en même temps, tout bouge vite, dans le tennis féminin, depuis quelques années. Elle est très jeune, et j’espère qu’elle va continuer à être bien entourée. Le fait qu’elle ait terminé ses études, et le message qu’elle lance par rapport à cela, c’est très positif. Quand elle dit qu’elle veut vivre normalement et prendre du plaisir, ce n’est pas juste un discours. On sent qu’il y a un travail sur elle-même par rapport à cela. Dès le plus jeune âge. Et c’est vraiment très positif.