Justine Henin, Kim Clijsters, Elise Mertens, et les autres ; onze Belges ont affronté Serena Williams

Travailler encore et encore, pour acquérir le corps d’une athlète de très haut niveau, a tout changé, pour Justine Henin. Et elle ne s’est pas seulement améliorée physiquement. Mentalement, et c’est forcément lié, elle a aussi effectué un grand pas en avant. "Serena et Kim font partie des joueuses qui m’ont le plus challengée. Et ce sont sans doute elles qui m’ont vraiment aidée à me pousser plus loin. La concurrence est quelque chose de merveilleux quand on arrive à s’en servir, et que cela crée une émulation. A ce moment-là, j’ai vraiment compris que j’étais en mesure de pouvoir être compétitive face à ces joueuses. J’en ai été convaincue, pour la première fois. Et j’ai été plus audacieuse. Et forcément, plus vous vous prouvez que vous êtes capable de faire des choses, plus vous repoussez vos limites".

Tout a été assez vite. En juin 2003, Justine Henin a gagné son premier tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros, en battant Serena Williams en demi-finale, et Kim Clijsters en finale. "Serena en demi-finale d’un Grand Chelem, c’était un premier très grand challenge. Mais avec ce que j’avais compris, et avec la conviction que j’avais acquise depuis quelques semaines ou quelques mois, il était maintenant possible de le relever. Je me suis dit : 'Je l’ai battue il y a quelques semaines, mais maintenant, il s’agit d’un Grand Chelem, et il va falloir être présente'. Ce match était en quelque sorte devenu LE rendez-vous, pour moi. Le rendez-vous que je ne pouvais pas louper."