Justine Henin, 40 ans en 20 dates

8 mai 2009. A l’initiative de la RTBF et de l’émission "Les XII travaux", Justine Henin fait ses débuts d'actrice dans le feuilleton "Plus belle la vie". Dans l’épisode 1215, Justine joue son propre rôle et aborde Benoît Cassagne (interprété par Ludovic Baude) à la terrasse du Mistral, lui rappelant qu’ils se sont déjà rencontrés. Un rôle modeste, qui ne dure que… 13 secondes, mais qui donne le goût de la comédie à Juju, qui décide de prendre des cours de théâtre.

23 juin 2009. Dans la cinquième édition du "Dictionary of Minor Planet Names", on apprend que "Justinehénin" est désormais le nom d’un astéroïde de la ceinture principale provisoirement identifié sous le terme "1993 PK7" et découvert le 18 août 1993 à Caussols (France) par l'astronome belge Eric Elst. Découvert trois jours plus tôt, "1993 QQ4" est, lui, baptisé "Kimclijsters".

9 janvier 2010. La flamme s’est rallumée. Après des exhibitions à Charleroi et Dubaï en décembre, Justine est de retour sur les courts en ce début d’année 2010 après dix-huit mois de retraite. Pour sa première compétition, à Brisbane, en Australie, elle impressionne et ne rend finalement les armes qu’au terme d’une finale très serrée remportée par… Kim Clijsters (3-6, 6-4, 6-7).

18 janvier 2010. Dans la foulée, Justine brille également à l’Open d’Australie, où elle bénéficie d’une invitation. Après avoir notamment éliminé la n°5 mondiale, la Russe Elena Dementieva (7-5, 7-6) au terme d'un match de près de trois heures, elle atteint la finale, où elle est cette fois battue par l’Américaine Serena Williams (6-4, 3-6, 6-2). C’est la dernière finale d’un Grand Chelem disputée par Justine Henin.

26 janvier 2011. Après une ultime finale (perdue) à la Hopman Cup, et une défaite au troisième tour de l’Australian Open contre la Russe Svetlana Kuznetsova (6-4, 7-6), Justine Henin met un terme, définitif cette fois, à sa carrière. Son coude droit, victime d’une rupture partielle du ligament quelques mois plus tôt lors d’une rencontre (la dernière) face à Kim Clijsters en huitième de finale à Wimbledon, est jugé trop abîmé et trop fragile. Justine Henin avait terminé la saison à la 12e place du classement WTA.