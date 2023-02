Justine Augier : "Lire transforme chaque lecteur en potentiel résistant"

Justine Augier dénonce, dans son livre, une langue usée par l’absence de doutes.

La littérature évidemment a ce pouvoir de retisser une complexité, de renouer avec le mystère. Et ce n’est pas le moindre de ses pouvoirs d’ailleurs.

L’écrivain se doit de réarmer la langue, dit-elle encore. Mais avec quels outils ?

"Les écrivains, quand ils assemblent les mots, ont une responsabilité immense. Les outils… Il y a le silence, le temps de questionner aussi les mots clichés qui surgissent et qu’il faut défaire, parce que ce sont des mots qui rigidifient la langue, qui lui font perdre sa souplesse.

Et puis, le temps. En fait, on a besoin de temps pour ça. On vit dans une époque où l’immédiateté règne et nécessite qu’on produise toujours du langage. Les écrivains ont cette chance d’avoir un temps qui leur est propre et qui leur permet d’avoir ce lien singulier et précieux avec la langue."