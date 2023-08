Justine a eu un bébé toute seule : "Je n'ai jamais regretté mon choix, c'est génial ce qu'on vit elle et moi"

Choisir d’être mère, sans partenaire. Séparer la construction de la famille de l’amour romantique. C’est ce qu’a fait Justine Lambert. Suite aux diagnostics d’une malformation de la trompe et de l’ovaire droits, associée à une insuffisance ovarienne précoce (ou "pré-ménopause"), Justine se retrouve face à un ultimatum : tenter d’avoir un enfant, là, maintenant, ou risquer de ne jamais en avoir. Justine a alors 30 ans, vit en colocation, est célibataire et en début de carrière. "Ça a été une décision impossible à prendre rationnellement. Ce qui m’a décidée, c’est que je ne voulais pas regretter de ne pas avoir essayé", explique celle qui pendant longtemps s’était projetée dans un schéma "classique" de la parentalité.

Réinventer la famille

Aujourd’hui, Justine ne regrette pas son choix. Grâce à une insémination artificielle, elle est désormais la maman d’une douce petite Mia de deux ans. Oui, l’organisation est parfois chaotique quand on est parent unique, il faut savoir demander de l’aide et lâcher prise quand c’est nécessaire. Et même si certains aspects de sa vie pré-bébé lui manquent, voir sa fille Mia grandir est la meilleure des récompenses. "Aujourd’hui, c’est important pour moi de montrer qu’on peut être fiers d’un schéma familial différent. C’est génial ce qu’on vit elle et moi."