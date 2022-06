Justin Timberlake s'excuse avec humour après le buzz de sa danse embarrassante

Le week-end dernier à Washington D.C. se tenait le festival Something In The Water avec en tête d’affiche "Pharrell Williams et ses amis". Parmi ceux-ci, Justin Timberlake. Le chanteur de 41 ans a rejoint Pharrell sur scène et, sur son tube "SexyBack", il s’est subitement essayé à une chorégraphie plutôt surprenante. Loin en tout cas du swag et des mouvements parfaitement maitrisés auxquels nous avait habitués la star depuis ses tout débuts dans le boys band NSYNC et puis durant sa riche et glorieuse carrière solo. Avec ces quelques pas, l’artiste a en fait voulu faire un clin d’œil à la ville de Washington en reproduisant un peu maladroitement la danse locale "Beat Your Feet".

La vidéo de ce moment embarrassant est rapidement devenue virale et les internautes ont été nombreux à taquiner Justin Timberlake sur sa performance.