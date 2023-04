Justin Timberlake de retour : Timbaland annonce que l’album est prêt

Justin Timberlake revient avec un nouvel album dans la lignée de "FutureSex/LoveSounds".

Après avoir quitté les *NSYNC, Justin Timberlake a sorti "Justified", son premier album solo, en 2002. Pour ce faire, il a collaboré avec The Neptunes, duo composé de Pharrell Williams et Chad Hugo. Mais un producteur déjà connu pour avoir travaillé avec Missy Elliott ou encore la défunte princesse du Rnb, Aaliyah, a également participé au projet. Il s’agit de Timbaland avec qui Timberlake s’est associé notamment pour le single "Cry me a River" dans lequel le jeune Justin évoque sa relation tumultueuse avec Britney Spears.

Pour son deuxième album sorti en 2006, "FutureSex/LoveSounds", JT travaille avec Timbaland. Des singles comme "What Goes Around… Comes Around", "LoveStoned", "SexyBack" voient alors le jour. Il s’agit d’un opus qui, à l’heure actuelle, est encore considéré comme iconique.

En 2013, c’est au tour de "The 20/20 Experience 1 Of 2" et "The 20/20 Experience 2 Of 2" de paraître. Le premier disque qui contient des singles comme "Suits and Tie" et "Mirrors", ainsi que le second qui contient notamment "TKO", accueillent toujours Timbaland comme producteur mais aussi Jerome "J-Roc" Harmon et Timberlake lui-même.

Cinq ans après, Justin Timberlake s’est plus orienté vers la country et la pop-folk et a sorti l’album "Man of the Woods" pour lequel il a encore travaillé avec The Neptunes et Timbaland.

Et, comme on peut le lire sur Konbini, plus de cinq ans après la sortie de son dernier projet, Justin Timberlake s’apprête à faire son come-back avec son acolyte Timbaland. Le nouvel album qui sera un peu un second volet de "FutureSex/LoveSounds" est même déjà bouclé. "Nous venons de terminer [l’album] et tout semble parfait. Maintenant, c’est lui (Justin) qui décide comment et quand il envisage de le sortir, mais c’est bouclé et ça arrive.", a confié Timbaland à Variety, toujours selon Konbini, avant de poursuivre : "Nous avions pas mal de chansons qui étaient peut-être un peu trop compliquées, alors on s’est dit qu’on voulait que l’album ressemble à une sorte de deuxième volet de FutureSex/LoveSounds. On a composé les chansons dans cette optique."